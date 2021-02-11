«Вулверхэмптон» – «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» – «Саутгемптон».
Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.82.
«Мне кажется, обе команды серьёзно подойдут к этой игре. В АПЛ шансы за что-то побороться тают, а здесь на кону выход в четвертьфинал Кубка.
У «Вулверхэмптона» всего одна победа в последних четырёх матчах. В то же время с организацией игры за это время дела обстояли лучше, чем раньше, тогда как в нападении всё так же серо.
«Саутгемптон» и вовсе проиграл четыре матча кряду. «Святые» подустали, физически они в последнее время выглядят не так мощно, как раньше. А без своего фирменного прессинга и всего, что идёт с ним в комплекте, это уже не та грозная команда.
Тем не менее, думаю, и гости, и хозяева здесь будут играть на своём максимуме и на результат, невзирая на то что спустя всего три дня им встречаться в матче чемпионата», — сказал Петросьян.
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