Россия — Финляндия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Шведских хоккейных игр

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Евротура Россия — Финляндия.



Ставка: Финляндия не проиграет за 1.65.



«Шведский этап Евротура стартует матчем сборных России и Финляндии. Сейчас Евротур рассматривается командами как возможность проверить и посмотреть игроков. В преддверии плей-офф клубы не хотят отпускать в сборные своих лучших игроков. По этой причине трудно ожидать от всех четырёх команд стабильной игры и предсказывать исход таких матчей (особенно первых игр команд на этапе).



Российскую команду на этом турнире возглавляет главный тренер молодёжной сборной Игорь Ларионов, поэтому в команде очень много молодых игроков. Этот состав можно сравнить с тем, какой был на Кубке Карьяла.



У Финляндии в составе много игроков из своего национального чемпионата, можно отметить Антона Лунделля, он в этом году играл на молодёжном чемпионате мира. Также есть игроки КХЛ в составе у финской сборной: три игрока «Сибири», Аалтонен из СКА, а также игроки «Сочи» и «Нефтехимика».



Финляндию я вижу фаворитом этого матча, она способна удачно стартовать на этом турнире. Финны мне понравились на МЧМ, да и их чемпионат сейчас в самом разгаре, плюс в составе есть хорошие игроки КХЛ, так что я ставлю на команду Юкки Ялонена. Правда, в любом случае легко финнам не будет, я жду борьбы на протяжении всего матча, но у Финляндии состав поопытнее, и это сыграет свою роль. Тем более финны проиграли россиянам на двух предыдущих этапах, и сейчас у них должно быть больше мотивации, чтобы победить.



Вариант, что финны не проиграют в основное время, кажется очень надёжным, хотя букмекеры видят фаворитом Россию. И я ещё немного рискну и возьму победу Финляндии в основное время», — сказал Вуйтек.

Россия — Финляндия. Прогноз: Подколзин и Аскаров помогут Ларионову забыть провал МЧМ-2021 Составы экспериментальные, турнирная интрига минимальна. Самое время забыть о таблице и показать классный хоккей.