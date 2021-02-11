Россия — Финляндия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Шведских хоккейных игр

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Евротура Россия — Финляндия.
Ставка: Финляндия не проиграет за 1.65.
«Шведский этап Евротура стартует матчем сборных России и Финляндии. Сейчас Евротур рассматривается командами как возможность проверить и посмотреть игроков. В преддверии плей-офф клубы не хотят отпускать в сборные своих лучших игроков. По этой причине трудно ожидать от всех четырёх команд стабильной игры и предсказывать исход таких матчей (особенно первых игр команд на этапе).
Российскую команду на этом турнире возглавляет главный тренер молодёжной сборной Игорь Ларионов, поэтому в команде очень много молодых игроков. Этот состав можно сравнить с тем, какой был на Кубке Карьяла.
У Финляндии в составе много игроков из своего национального чемпионата, можно отметить Антона Лунделля, он в этом году играл на молодёжном чемпионате мира. Также есть игроки КХЛ в составе у финской сборной: три игрока «Сибири», Аалтонен из СКА, а также игроки «Сочи» и «Нефтехимика».
Финляндию я вижу фаворитом этого матча, она способна удачно стартовать на этом турнире. Финны мне понравились на МЧМ, да и их чемпионат сейчас в самом разгаре, плюс в составе есть хорошие игроки КХЛ, так что я ставлю на команду Юкки Ялонена. Правда, в любом случае легко финнам не будет, я жду борьбы на протяжении всего матча, но у Финляндии состав поопытнее, и это сыграет свою роль. Тем более финны проиграли россиянам на двух предыдущих этапах, и сейчас у них должно быть больше мотивации, чтобы победить.
Вариант, что финны не проиграют в основное время, кажется очень надёжным, хотя букмекеры видят фаворитом Россию. И я ещё немного рискну и возьму победу Финляндии в основное время», — сказал Вуйтек.
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