Ига Швёнтек – Фиона Ферро: прогноз Анны Чакветадзе на игру 3-го круга Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Ига Швентек – Фиона Ферро в 3-м круге Australian Open-2021.



Cтавка: победа Швентек 2:0 за 1.75.



«Победительница последнего на данный момент турнира «Большого шлема» Ига Швентек пока и в Мельбурне выглядит очень убедительно. Две легчайшие победы одержаны — над Рус и Джорджи. Третий круг, возможно, получится чуть более напряженным. Француженка Фиона Ферро в последнее время прибавила. Не могу сказать, что каждый её матч смотрю, но в тех встречах, которые мне удалось посмотреть, она играла на хорошем уровне. Может плотно держать мяч на задней линии, способна обострять, достаточно быстра.



Может быть, против другой соперницы я бы задумалась о ставке на Ферро. Но Швентек меня впечатляет. Девушка в таком порядке, так верит в себя. На «Ролан Гаррос» мы видели, что её трудно выбить из колеи. Если она настроена на результат, её ничто не собьёт. Здесь я вижу, что она готова выигрывать и дальше, вошла во вкус.



Пожалуй, в подаче Швентек превосходит Ферро, да и в целом в резкости ударов, их мощи. Если не свалится на град ошибок, а такого за ней давно я не замечала, то полька победит в двух сетах», — сказала Чакветадзе.