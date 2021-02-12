Ига Швёнтек – Фиона Ферро: прогноз Анны Чакветадзе на игру 3-го круга Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Ига Швентек – Фиона Ферро в 3-м круге Australian Open-2021.
Cтавка: победа Швентек 2:0 за 1.75.
«Победительница последнего на данный момент турнира «Большого шлема» Ига Швентек пока и в Мельбурне выглядит очень убедительно. Две легчайшие победы одержаны — над Рус и Джорджи. Третий круг, возможно, получится чуть более напряженным. Француженка Фиона Ферро в последнее время прибавила. Не могу сказать, что каждый её матч смотрю, но в тех встречах, которые мне удалось посмотреть, она играла на хорошем уровне. Может плотно держать мяч на задней линии, способна обострять, достаточно быстра.
Может быть, против другой соперницы я бы задумалась о ставке на Ферро. Но Швентек меня впечатляет. Девушка в таком порядке, так верит в себя. На «Ролан Гаррос» мы видели, что её трудно выбить из колеи. Если она настроена на результат, её ничто не собьёт. Здесь я вижу, что она готова выигрывать и дальше, вошла во вкус.
Пожалуй, в подаче Швентек превосходит Ферро, да и в целом в резкости ударов, их мощи. Если не свалится на град ошибок, а такого за ней давно я не замечала, то полька победит в двух сетах», — сказала Чакветадзе.
- 12 февраля 2021
-
11:14
-
11:00
-
10:00
- 11 февраля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:04
-
08:00
- 10 февраля 2021
-
22:00
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:00