Рамазан Кишев — Асхаб Зулаев: прогноз Глеба Кожикова на бой ACA 117

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Рамазан Кишев — Асхаб Зулаев в рамках турнира ACA 117.



Ставка: победа Зулаева за 1.72.



«Поединок основного карда турнира ACA 117, который пройдет 12 февраля в Сочи. Рамазан Кишев — российский боец из Черкесска, профессиональный рекорд 16-3. В организации «Aхмат» Рамазан выступает с 2017 года и за это время успел набить рекорд 6-2. Кишев — разносторонне развитый боец с неплохими навыками борьбы, опасен в стойке, в любой момент может нокаутировать оппонента.



Асхаб Зулаев — молодой 23-летний проспект родом из Грозного, профессиональный рекорд 8-0, тренируется в клубе «Ахмат», стиль — Ушу Санда. Асхаб прекрасно сочетает в себе навыки Ушу Санда и вольную борьбу, его даже в какой-то степени можно назвать гибридом Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Зулаев не знает поражений, в пяти своих поединках из восьми одержал досрочные победы



Асхаб — многообещающий проспект, и, на мой взгляд, Кишев, хоть и является более опытным бойцом, но все же уступает в навыках Зулаеву. У Рамазана есть проблемы с челюстью, в последних нескольких поединках его потрясали и даже нокаутировали, а Асхаб Зулаев тот парень, который способен донести свой удар. Полагаю, что проспект из Грозного сохранит «нолик» в графе поражений и одержит победу в предстоящем противостоянии», — сказал Кожиков.