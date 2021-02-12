Биатлон. ЧМ-2021, спринт, мужчины. Прогноз и ставка «Чемпионата» на гонку 12.02.2021

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на мужскую спринтерскую гонку ЧМ-2021 по биатлону.

Ставка: Стурле Холм Легрейд финиширует в топ-3 за 2.75.

Имя фаворита вопросов не вызывает — это лидер общего зачёта Кубка мира сезона-2020/2021 Йоханнес Бё, который везёт ближайшему преследователю 64 очка. Со спринтами у 27-летнего спортсмена полнейший порядок. Достаточно сказать, что в шести гонках сезона он лишь однажды остался без подиума. На третьем этапе в Хохфильцене оказался четвёртым из-за промаха на «стойке» и слабого (по собственным меркам, разумеется) хода.

В остальном — три победы и два третьих места. Причём два заключительных спринта перед чемпионатом мира Бё выиграл с внушительным запасом. На пятом этапе опередил ставшего вторым Тарьея Бё на 10,8 секунды, хотя допустил промах. На шестом этапе Стурла Холм Легрейд отстал на 12,4 секунды, а другие остались далеко позади.



В общем, на победу Йоханнеса Бё букмекеры дают двойку. Вариант неплохой, благо что год назад норвежец выступил в Поклюке здорово. Выиграл индивидуальную гонку при чистой стрельбе, а также занял третье место в масс-старте. Подвела стрельба — единственный из финишировавших в топ-5 допустил больше одного промаха.



Также стоит присмотреться к Стурле Холму Легрейду. Он занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, но дело даже не в этом. Норвежец провалил три стартовых спринта в сезоне: 18-е, 22-е и девятое места. Зато дальше пошло гораздо лучше — первый на четвёртом этапе, третий — на пятом и второй — на шестом. В среду в смешанной эстафете он отработал здорово.



На финиш 23-летнего спортсмена в топ-3 букмекерские конторы дают отличный коэффициент 2.75 — выглядит по меньшей мере интересно. Если не подведёт стрельба (как, например, в масс-старте Антхольца), шансы на подиум тут должны быть хорошими.