«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч 24-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер Сити» — «Ливерпуль».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + обе забьют за 2.06, пенальти за 2.50.



«Мне кажется, здесь вполне возможны сюрпризы Клоппа. Вполне возможно, что кто-то из пары центральных защитников, которые на самом деле не центральные защитники, вернется в середину поля. Скорее всего, Хендерсон, а пару Фабиньо составит кто-то из двух пришедших в команду центральных защитников — Дэвис или Кабак. Это улучшит игру команды в целом в движении в центре поля, в созидании у Хендерсона тоже будут развязаны руки.



Что касается «Лестера», то это одно из открытий и неожиданностей этого сезона. На удивление все гармонично смотрится в команде Роджерса – 3 из 4 защитников, проведших 99% матчей этого сезона, еще в прошлом сезоне не играли в команде определяющую роль. Но чудесным образом все заиграли, всех можно назвать в числе лучших в АПЛ. Кстати, Джеймс Джастин поломался в игре Кубка Англии, его не будет в игре против «Ливерпуля». Мне кажется, что «Ливерпуль» будет чаще задействовать свой правый фланг атаки, потому что там будет слабое место у «Лестера». Скорее всего, там будет играть Фукс, но он медленный и не самый сильный защитник. Мне кажется, что «Ливерпуль» будет достаточно вольготно против него действовать, шансы на успех возрастут.



В целом «Лестер» хорошо играет в этом сезоне. Команда хорошо и легко атакует, много у него получается в созидании, в позиционных атаках и контратаках, на которые делает упор Роджерс в этом сезоне. В то же время эта легковесность является и проблемой «Лестера». В матче с тем же «Ливерпулем» два с небольшим месяца назад, когда «Ливерпуль» выиграл 3:0, и против «Лидса», когда «Лестер» дома проиграл, команда не справлялась с таким серьезным давлением, которое на него оказывалось. Вполне возможно, что здесь случится что-то похожее. В то же время у «Ливерпуля» будут возникать какие-то несогласованности в игре без мяча, скорее всего, момента у «Лестера» здесь будут. Варди, Мэдиссон и Барнс отличный футбол в этом сезоне демонстрируют.



Если подытожить все вышесказанное, то обе команды здесь забьют и при этом «Ливерпуль» не проиграет. Также обратил внимание на то, что «Лестер» больше всех бьет пенальти в этом сезоне — 10 раз они назначались, во многом за счет действий этих трех игроков, которые за счет своего дриблинга, скорости, резкости и нестандартных действий частенько их зарабатывают. В то же время в ворота «Ливерпуля» назначают больше всего пенальти. Но и у «Ливерпуля» в этом матче тоже будет повышенный шанс заработать пенальти по уже названным причинам. Мне кажется, вероятность, что в этой встрече будет назначен пенальти, выше среднестатистической».