Швеция — Россия: прогноз Максима Лебедева на матч Евротура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч шведского этапа Еврохоккейтура сезона-2020/2021 Швеция — Россия.

Ставка: победа Швеции за 2.52.

«Сборная Ларионова не удивила. Во-первых, потому, что нечто подобного от неё ждали. Во-вторых, соперник, пожалуй, слабейший на нынешнем этапе Евротура. «Йокерит» Ялонену трогать нельзя, из остальных клубов КХЛ в сборную поехали далеко не все и не слишком охотно. Сразу же вспомнился Николай Карполь, наш легендарный волейбольный тренер, который мотивировал своих девчонок в финале не помню уже какой Олимпиады, то ли 2000-го, то ли 2004-го года. Каждая буква, произнесённая маленьким Карполем, упиравшимся своим девчонкам макушкой в грудь. Тайм-аут уложился в одну фразу: «Если бы я набрал б… на Тверской, они сыграли бы лучше». Но как девки после этого взъярились!



Приблизительно по такому принципу и была сформирована финская сборная на Шведские игры. Которую наша сборная обыграла, в принципе, достаточно спокойно, но второй период заставил немного понервничать. Со шведами будет тяжелее. Во-первых, они играют дома, а значит, сборную набирали не на Тверской. Во-вторых, мы со шведами в этом сезоне тяжело играем любым составом. И оба очка, которые в этом Евротуре потеряли, были потеряны из-за ничьих именно со шведами в основное время.



Конечно, хотелось бы, чтобы традиция была продолжена. И чёрт бы с ним, с потерянным очком, но, боюсь, в третий раз подряд такого не получится. Хотя бы потому, что шведы из одного полумомента проворят один гол, а мы, пока вратаря соперников бросками в упор не изуродуем, забить не можем. Поэтому скандинавы легко отдадут нам инициативу, упрутся у своих ворот, а уж пару моментов у наших за матч создадут, и этого им для победы хватит.



Хочу ошибиться, но… Победа шведов в основное время при невеликом счёте и минимальном преимуществе. Но три очка не пахнут».