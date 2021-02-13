Финляндия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч Евротура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч шведского этапа Еврохоккейтура сезона-2020/2021 Финляндия — Чехия.

Ставка: победа Чехии за 2.96.

«Скажу честно, давно не видел такой бессмысленной и неорганизованной сборной Финляндии. Как известно, все познается в сравнении, и нынешняя финская команда выглядит беспомощной по сравнению с тем, что мы привыкли видеть в сине-белой форме в последние годы. Все кадровые проблемы Юкки Ялонена – от «Йокерита» до «Салавата», — понятны и объяснимы. Средний уровень финского и шведского (откуда было немало игроков) чемпионатов известны. Понятно, что ниже определенного уровня финская сборная, хоть четвертая, хоть пятая, не опустится. Но все равно такой слабой сборной у Финляндии не было давно. Хотя и эта сборная сумела доставить нашей команде определенные проблемы. Будь на этапе Евротура матчей семь-восемь, может, ближе к концу и сыгрались бы. А так начнут сыгрываться – тут Шведские игры и закончатся. А больше такой состав никогда не соберется, слишком уж разномастный.



С чехами финнам будет тяжелее, чем с нами. Тут вторым номером не сыграешь, потому что чехи сами мастаки отдавать инициативу и играть на контратаках. В отличие от нашей команды, чехи не пытаются что-то создавать самостоятельно, зато замечательно ждут ошибок соперника. Ну, это визитная карточка любой сборной Чехии, которая умеет из двух полумоментов выжимать три гола.



Считаю необходимым поставить на победу сборной Чехии. Да еще на победу в основное время, пусть и с минимальным преимуществом и небольшим общим количеством заброшенных шайб».