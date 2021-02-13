«Барселона» — «Алавес»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Алавес» в 23-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Барселоны» в первом тайме за 1.75.

Это лишь второй матч в 2021 году, который «Барселона» проводит на «Камп Ноу». Да, «Барса» сыграла не лучшим образом против «Севильи» в Кубке Испании, проиграв — 0:2. Но временами, особенно в начале матча, «Барселона» смотрелась неплохо. Если вы внимательно следите за «Барселоной», то обращали внимание, что «Барселона» очень неплохо начинает матчи. Что с «Гранадой» в кубковой игре, что с «Севильей», что с «Атлетиком» в первом тайме «Барселона» выглядела очень подвижно и неплохо. Я думаю, что в матче с «Алавесом» «Барселона» сделает ставку на первый тайм, потому что уже через несколько дней первая встреча в Лиге чемпионов с «ПСЖ». Наверняка «Барселона» сейчас о ней думает больше, чем о встрече с «Алавесом». Следовательно, против такого соперника, который в последних двух последних турах не проигрывал и не пропускал, «Барселона» постарается решить судьбу этой встречи в первой половине, а во второй в экономном режиме постарается довести дело до успеха.



Мой прогноз — я так вижу и на нём не настаиваю — победа «Барселоны» в первом тайме с коэффициентом 1.75. Верить мне или нет — исключительно ваш выбор. Я даю вам лишь рекомендацию».