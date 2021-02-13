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«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0
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Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм».

Ставка: победа «Хоффенхайма» с форой (+1) за 2.13.

«В Бундеслиге дортмундская «Боруссия» встречается с «Хоффенхаймом». От этого матча ждешь прежде всего большого количества забитых мячей, поскольку и та, и другая команды не имеют играть в оборонительный футбол и не будут в него играть. Но букмекерские коэффициенты просто не оставляют варианта делать такую ставку – даже тотал больше 3 выглядит весьма скромно относительно коэффициентов. Поэтому придется оттолкнуться от результатов.

У «Боруссии» много проблем с игрой, никак не удается ее стабилизировать, хотя уже совсем скоро команде играть в Лиге чемпионов. Мне кажется, что можно в очередной раз половить эти проблемы «Боруссии», тем более, что «Хоффенхайм» с форой (+1) коэффициент составляет 2.13. Не думаю, что «Боруссия» выиграет крупно, поэтому расход вполне устроит, но, если повезет, «Хоффенхайм» вполне может зацепиться за очки в Дортмунде».

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