«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур».
Ставка: победа «Ман Сити» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.73.
«Ман Сити», разгромив «Ливерпуль», пусть и не без помощи вратаря мерсисайдцев, одержал уже 15 побед подряд и уже на восемь очков по потерянным отдалился от ближайшего преследователя.
«Тоттенхэм» в то же время в последних четырех турах проиграл трижды, а вдобавок еще и вылетел из Кубка, изрядно потратив силы, уступив в дополнительное время «Эвертону» — 4:5.
Кажется, фаворит здесь очевиден, но при этом не думаю, что хозяевам будет здесь слишком уж легко. «Сити» давно уже играют без особого напряга, а голыми руками взять «шпоры», даже с учетом их формы, не так-то просто».
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