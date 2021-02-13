«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур».

Ставка: победа «Ман Сити» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.73.

«Ман Сити», разгромив «Ливерпуль», пусть и не без помощи вратаря мерсисайдцев, одержал уже 15 побед подряд и уже на восемь очков по потерянным отдалился от ближайшего преследователя.



«Тоттенхэм» в то же время в последних четырех турах проиграл трижды, а вдобавок еще и вылетел из Кубка, изрядно потратив силы, уступив в дополнительное время «Эвертону» — 4:5.



Кажется, фаворит здесь очевиден, но при этом не думаю, что хозяевам будет здесь слишком уж легко. «Сити» давно уже играют без особого напряга, а голыми руками взять «шпоры», даже с учетом их формы, не так-то просто».