«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч 24-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.36.
«Тяжелые времена у Жозе Моуринью – 4 проигрыша в 5 матчах. Жуткий результат на стадионе «Эвертона». С одной стороны, это не разгром, когда проигрываешь — 4:5. С другой — когда пропускаешь 5 мячей, Жозе очень больно.
Пеп Гвардиола сейчас просто парит – 15 побед подряд во всех соревнованиях, 10 побед подряд в АПЛ, какие-то абсолютно дикие результаты. Если мы посмотрим на результативность, то она сверх всякой нормы – больше чем в половине этих матчей команда Пепа забивает 3 мяча. Слушайте, круто!
В такой ситуации очень легко выявить фаворита и сказать, что «Сити» сейчас в огне и пройдется катком по «Тоттенхэму». Но мне кажется, что это будет определяющая игра для Жозе. Часто бывает, когда он приперт к стенке, он вдруг выстреливает. Я не думаю, что в этом матче «Тоттенхэм» может победить, но он может не проиграть. Мне кажется, что они запрутся на все замки.
После результативного матча «Тоттенхэма», после того как «Сити» всех бьет и довольно много забивает, мне кажется, что пришло время низа. Думаю, команды могут сыграть очень аккуратно. Да, «Сити» полезет вперёд, но «Тоттенхэм» будет застегнут на все пуговицы. Можно рискнуть и посмотреть на низ».
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