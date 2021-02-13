«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Наполи» – «Ювентус».



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.99.



«Противостояния юга и севера в Италии всегда очень зрелищные. На этот раз команда Гаттузо будет принимать подопечных Пирло. Возможно, это даст ей определенное моральное преимущество. Соперничество двух экс-игроков тоже добавляет азарта этой игре.



Оба клуба на днях сыграли в полуфиналах Кубка Италии. Здесь они «братья по несчастью». Могли бы быть у кого-то из них отдохнувшие игроки. Но так обе команды провели важные матчи пару дней назад. Правда, сыграли они с разными результатами. «Ювентус» решил для себя все вопросы с «Интером» еще в первой игре (2:1). В ответном матче на этой неделе он сыграл с миланцами нулевую ничью и с успехом вышел в финал.



А «Наполи» наоборот – в первой встрече с «Аталантой» сыграл 0:0. Хотя стоит отметить, что в том матче неаполитанцы больше отбивались. В принципе, после этого результат их ответного матча не особо удивил – 3:1 в пользу бергамасков.



Учитывая матчи в кубке, «Наполи» подходит ко встрече с «Ювентусом» с небольшой безвыигрышной серией из трех игр. Туринцы же, наоборот, почти во всех последних матчах выигрывали и изредка играли вничью.



Как точно пройдет их встреча — трудно предугадать. Возможно, Роналду включится и положит пару своих дежурных мячей с пенальти. На этом все и закончится. А может, неаполитанцы соберутся и дадут отпор «старой синьоре». Я лично надеюсь на то, что «Наполи» даст бой «Ювентусу» в этой игре. Мне симпатична эта команда, нравится ее футбол.



В таком важном матче обязательно будут голы. Очень хочу, чтобы встреча не была скучной. Предлагаю заключить пари на то, что тотал голов будет больше 2.5 с коэффициентом 1.99».