Биатлон сегодня, календарь ЧМ-2021: расписание, во сколько, где смотреть, на каком канале

С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) проходит чемпионат мира по биатлону. В прямом эфире гонки покажет телеканал «Матч ТВ».



Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения

Расписание соревнований



13 февраля

16:30. Спринт, женщины



14 февраля

15:15. Гонка преследования, мужчины

17:30. Гонка преследования, женщины



16 февраля

14:05. Индивидуальная гонка, женщины



17 февраля

16:30. Индивидуальная гонка, мужчины



18 февраля

17:15. Супермикст



20 февраля

13:45. Эстафета, женщины

17:00. Эстафета, мужчины



21 февраля

14:30. Масс-старт, женщины

17:15. Масс-старт, мужчины



Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.



Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.