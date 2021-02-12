«Сельта» — «Эльче»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 23-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Сельта» — «Эльче».



Ставка: «Сельта» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.50.



«Встречаются команды, уже давно не побеждавшие. «Сельта» не выигрывала шесть туров подряд, но с возвращением Яго Аспаса команда из Виго существенно прибавила и три последних матча завершила тремя ничьими. Причём последняя ничья – с двумя голами на стадионе «Ванда Метрополитано» — крута, словно победа.



«Эльче» же не выигрывала и вовсе 15 туров подряд! Но не всё так безнадёжно – в восьми из этих матчей были ничьи. Причём семь из этих ничьих — результативные, по 1:1 и 2:2. Результативная ничья вполне может случиться и в Виго, но ещё больше шансов тут, конечно, на победу «Сельты», которая явно поймала позитивную волну. Ставил бы на победу «Сельты», не будь на неё такой низкий коэффициент, как 1.5. Уж лучше с тем же коэффициентом поставить на то, что галисийцы не проиграют при тотале больше 1.5 мяча. Ведь у «Сельты» и атака очень классная, и в обороне очевидны проблемы», — сказал Вишневский.

«Сельта» — «Эльче». Прогноз: Яго Аспас и Нолито не справятся с Эмилиано Ригони Практически половину своих матчей «Сельта» и «Эльче» завершают вничью.