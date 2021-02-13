Швеция — Россия: прогноз Александра Кожевникова на матч Евротура
Двукратный олимпийский чемпион заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч Евротура Швеция — Россия.
Ставка: итоговая победа сборной России за 1.93.
«Матч будет упорным. У нас со шведами всегда очень упорные игры, потому что шведы набирают команду из своих лиг. Думаю, молодежь будет биться и сражаться. Шведы после поражения и ничьей в предыдущих турах будут стараться обыграть наших ребят.
Наши ребята провели неплохой матч с финнами и победили. Думаю, что игра будет упорной, боюсь, что дойдет дело до овертайма. Наши должны победить, у наших больше стремления, желания, агрессии, вратари у нас очень хорошие. Думаю, мы выиграем где-нибудь в овертайме или по буллитам».
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