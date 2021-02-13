Швеция — Россия: прогноз Павла Лысенкова на матч Евротура

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Евротура в Швеции Швеция — Россия.



Ставка: итоговая победа России за 1.93.



«Обратите внимание на шведов, они обыграли чехов со счетом 3:2. Изучил состав шведов – там совсем нет игроков КХЛ, т.е. это сборная шведского чемпионата. Вызывались изначально игроки из КХЛ, но в последнее время что-то переигралось, может, карантин повлиял, но шведы играют только своим чемпионатом, а Россия играет только чемпионатом КХЛ. Так что это противостояние двух лиг – КХЛ против шведской лиги.



Уровень Евротура падает. Почему? Потому что, с одной стороны, Россия решает свои локальные задачи. Да, надо выиграть, у России, кстати, 7 побед подряд на Евротуре, но при этом почему Ларионов вместо Брагина? Тренерский штаб наигрывают на юниорский чемпионат мира. В ноябре сборную наигрывали на молодежный чемпионат мира. Шведы тоже решают свои локальные задачи, они не хотят дергать игроков из КХЛ, они хотят проверить чисто свой чемпионат, поэтому сборная выглядит ослабленно.



Напомню, на предыдущих двух этапах Евротура в этом сезоне Россия играла со шведами тяжеловато. На Кубке Первого канала победили (4:3) по буллитам, а в Хельсинки был счет 2:1. В этом матче взял бы коэффициент 1.93 на итоговую победу сборной России, потому что чемпионат КХЛ сильнее, чем шведская лига, у нас достаточно хороший подбор игроков, особенно радует связка Жафяров – Чехович из «Торпедо». Просто бомбические ребята! Играют в третьем по статистике звене в лиге, уступая только московскому «Динамо» и «Салавату Юлаеву».



Считаю, сборная России выиграет у шведов, пусть даже в гостях. Но какие гости? Там зрителей на трибунах нет, только картонные трафареты стоят. Верим в команду Игоря Ларионова. Сборная России, вперед!»