«Специя» — «Милан»: прогноз Алексея Смирнова на матч 22-го тура чемпионата Италии

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 22-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Специя» — «Милан».

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.74.

«Специя» – новичок лиги, активно ищет себя, старается закрепиться в турнире. «Орлята» находятся на 16-м месте, набрав 21 очко. «Россонери» лидируют в Серии А, набрав 49 очков. При выборе ставки на этот матч тяжело пройти мимо высокой результативности обеих команд в сезоне, но у меня совсем иные ориентиры.



Ближе к середине чемпионата «Милану» стало сложнее побеждать, а ближайший преследователь в виде «Интера» теперь отстает от лидера всего лишь на два очка. Думаю, подопечные Стефано Пиоли ощущают груз ответственности за итоговый результат, поэтому они не будут сильно рисковать. Даже ничья не устроит красно-черных.



Что касается «Специи», то эта команда умеет надежно запираться в защите, но мало кто обращает на это внимание. Все дело в нестабильности. Винченцо Итальяно и компания пока что неидеально следуют за своей моделью игры, но улучшения просматриваются, и это точно нельзя игнорировать. Предлагаю поставить на ТМ (3) голов".