«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Александра Аксёнова на матч 22-го тура Серии А

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 22-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Наполи» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.07.

«Если бы у «Наполи» не было кадровых проблем, не сомневался бы, что у команды Дженнаро Гаттузо будут хорошие шансы хотя бы не пропустить в матче с «Ювентусом». Да, «Юве» сейчас неплох, но именно против больших команд неаполитанцы умеют действовать от обороны, и порой эта оборона действительно играет очень надежно. Однако к очередному туру южане подходят без Кулибали, Манолоса и Хюсая. Плюс по-прежнему вне доступа Мертенс, а все эти фигуры входят в категорию незаменимых. Думаю, именно по этой причине случился вылет в полуфинале Кубка Италии, да и в игре с «Дженоа» в чемпионате «Наполи» уступил.



У «Ювентуса» по-прежнему травмирован Дибала, но и без него команда Андреа Пирло обладает весьма солидным составом. «Юве» вышел в финал Кубка Италии, да и в чемпионате мотивация предельная — все-таки до лидирующего «Милана» семь очков. Поэтому почти уверен, что при всех трудностях у «Наполи» туринцы будут владеть инициативой и наверняка забьют, а вот сможет ли ответить Неаполь — большой-большой вопрос.



Таким образом, мой прогноз на матч «Наполи» — «Ювентус» — чистая победа «Ювентуса».