«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 24-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон Уондерерс».

Ставка: победа «Саутгемптона» с нулевой форой за 1.81, ИТБ 1.5 гола «Саутгемптона» за 2.68.

«В матче на Кубок в минувший четверг составы этих команд были приближены к основным и была очевидна разница в их форме. «Святые», игравшие в гостях, превзошли «волков» по всем параметрам: и по владению, и по ударам, и по угловым, и главное — по счёту. Южане выиграли — 2:0, а могли и вовсе забить четыре-пять мячей.



Победа эта была особенно важна с психологической точки зрения, поскольку до неё «Саутгемптон» проигрывал в четырёх турах подряд, включая тот самый матч на «Олд Траффорд» (0:9).



В общем, судя по всему, команда Хазенхюттля попробует развить успех и будет превосходить соперника во второй игре кряду».