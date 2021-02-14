«Рома» — «Удинезе»: прогноз Александра Аксёнова на матч 22-го тура Серии А

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 22-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Рома» — «Удинезе».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.22.
«Если мы оценим результаты римлян в этом сезоне. то сразу обратим внимание на один очень важный момент: подопечные Фонсеки великолепно играют против середняков и аутсайдеров. Именно по этой причине они сейчас находятся в зоне Лиги чемпионов и, как правило, проваливаются в соперничестве с большими командами. Вспомним хотя бы поражение от «Лацио» со счетом 0:3 и недавнюю осечку с «Ювентусом» — 0:2. Впереди встреча с клубом из Удине, и, казалось бы, это как раз соперник из категории удобных.
Однако «Удинезе» в последнее время играет весьма успешно, есть победы в играх с «Вероной» и «Специей». И подобный расклад не должен быть неожиданным: Лука Готти и в начале этого чемпионата удивлял организованным футболом, но не было лёгкости в реализации, а потому не было и результатов. Уверен, что в этом сезоне у Де Пауля и компании все будет в порядке, а любая встреча с грандом — это в первую очередь организованная оборона и только потом атака. За счет этого совсем недавно удалось не проиграть «Аталанте» и «Интеру». Уверен, подобный вектор будет и в игре с «Ромой».
Таким образом, мой прогноз на матч «Рома» — «Удинезе» — тотал меньше 2.5 гола».
- 14 февраля 2021
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:54
-
07:42
-
07:30
- 13 февраля 2021
-
23:43
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15