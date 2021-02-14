«Рома» — «Удинезе»: прогноз Александра Аксёнова на матч 22-го тура Серии А

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 22-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Рома» — «Удинезе».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.22.

«Если мы оценим результаты римлян в этом сезоне. то сразу обратим внимание на один очень важный момент: подопечные Фонсеки великолепно играют против середняков и аутсайдеров. Именно по этой причине они сейчас находятся в зоне Лиги чемпионов и, как правило, проваливаются в соперничестве с большими командами. Вспомним хотя бы поражение от «Лацио» со счетом 0:3 и недавнюю осечку с «Ювентусом» — 0:2. Впереди встреча с клубом из Удине, и, казалось бы, это как раз соперник из категории удобных.



Однако «Удинезе» в последнее время играет весьма успешно, есть победы в играх с «Вероной» и «Специей». И подобный расклад не должен быть неожиданным: Лука Готти и в начале этого чемпионата удивлял организованным футболом, но не было лёгкости в реализации, а потому не было и результатов. Уверен, что в этом сезоне у Де Пауля и компании все будет в порядке, а любая встреча с грандом — это в первую очередь организованная оборона и только потом атака. За счет этого совсем недавно удалось не проиграть «Аталанте» и «Интеру». Уверен, подобный вектор будет и в игре с «Ромой».



Таким образом, мой прогноз на матч «Рома» — «Удинезе» — тотал меньше 2.5 гола».