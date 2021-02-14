«Вест Бромвич» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «МЮ» с форой (–1.5) за 1.97.

«Вест Бромвич» — единственная команда АПЛ, которую можно назвать «безнадёжным аутсайдером». Непонятная замена Билича на Эллердайса ровным счётом ничего не изменила в игре команды, и кажется очевидным, что Большой Сэм впервые в карьере вылетит из премьер-лиги.



«Вест Бром» — первая с конца команда и по пропущенным мячам (54 в 23 матчах), и по позволенным ожидаемым голам (xGa), так что кажется, что «МЮ», который на прошлой неделе вышел в лидеры по забитым мячам, имеет все шансы вдоволь покуражиться.



Да, в первом круге манкунианцы переиграли тогда ещё команду Билича всего лишь со счётом 1:0, и то благодаря пенальти, но с тех пор «Вест Бром» стал только хуже, а «Юнайтед», пусть и не сильно, но прибавил».