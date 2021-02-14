«Вест Бромвич» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «МЮ» с форой (–1.5) за 1.97.
«Вест Бромвич» — единственная команда АПЛ, которую можно назвать «безнадёжным аутсайдером». Непонятная замена Билича на Эллердайса ровным счётом ничего не изменила в игре команды, и кажется очевидным, что Большой Сэм впервые в карьере вылетит из премьер-лиги.
«Вест Бром» — первая с конца команда и по пропущенным мячам (54 в 23 матчах), и по позволенным ожидаемым голам (xGa), так что кажется, что «МЮ», который на прошлой неделе вышел в лидеры по забитым мячам, имеет все шансы вдоволь покуражиться.
Да, в первом круге манкунианцы переиграли тогда ещё команду Билича всего лишь со счётом 1:0, и то благодаря пенальти, но с тех пор «Вест Бром» стал только хуже, а «Юнайтед», пусть и не сильно, но прибавил».
- 14 февраля 2021
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:54
-
07:42
-
07:30
- 13 февраля 2021
-
23:43
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30