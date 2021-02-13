«Наполи» — «Ювентус»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу 22-го тура Серии А

13 февраля в матче 22-го тура Серии А сыграют «Наполи» и «Ювентус». Начало матча — в 20:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!



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