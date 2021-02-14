«Эвертон» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 24-го тура АПЛ в Ливерпуле

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» «Фулхэм».

Ставка: «Эвертон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.71, победа «Эвертона» всухую за 3.14.

«Эвертон» за последние полторы недели и «Лидс» на выезде обыграл, и чумовую игру на «Олд Траффорд» спас (3:3), и в не менее сумасшедшем матче на Кубок «Тоттенхэм» переиграл (5:4). Команда на хорошем ходу, и всё говорит за то, что она продолжит демонстрировать достойный футбол и добиваться результата. Опасение вызывают разве что повреждения Диня и Калверт-Льюина. Оба игрока важные, и если они угодят в лазарет, это будет удар и по созиданию, и по завершению атак.



«Фулхэм» был в начале сезона командой с одной из самых дырявых защит, но в ходе чемпионата сумел серьёзно прибавить в организации игры без мяча. Стало страдать нападение, но по крайней мере возле своих ворот всё стало выглядеть достаточно солидно. «Вест Хэму», например, в прошлом туре просто перекрыли кислород, и «молотобойцы» за 90 минут практически ничего не сумели создать. Ну а сами «дачники» из последних пяти матчей забивали лишь в одном, причём «Вест Бромвичу».