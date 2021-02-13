«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лестер Сити» — «Ливерпуль».
Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.
«Кризис «Ливерпуля», на мой взгляд, уже достиг апогея. Вроде бы команда на четвертом месте в чемпионате, все еще можно вернуться. Но борьба за чемпионство фактически завершена: «Сити» в 10 очках, еще у него и игра в запасе. А на хвосте «Челси», который все недавно хоронили. Но несколько побед при новом тренере, и «Челси» уже рядом. Есть и другие конкуренты. Не знаю, как «Ливерпуль» собирается играть с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов. Поражение от «Ман Сити» было совсем уж позорным. Мне кажется, что Клоппу необходимо как-то взбодрить команду. У него у самого тяжелые времена, но что делать. Дальше так продолжать нельзя.
Понятно, с чего начинались проблемы «Ливерпуля». Это в первую очередь травма Ван Дейка. Но никто не думал, что это может вообще все разрушить. Сейчас игрокам нужно сыграть уже и за тренера.
«Лестер» соперник очень сложный. Выше «Ливерпуля» в таблице. При этом в гостях «Лестер» даже опаснее. Дома у него 5 поражений в 11 матчах. Недавно проиграли «Лидсу» — 1:3. Думаю, «Ливерпулю» можно взять на вооружение что-то из системы «Лидса». Пора уже показать себя атаке. В обороне вряд ли удастся на ноль сыграть.
Поверю, что «Ливерпуль» сыграет удачно после ужаса с «Ман Сити». Поставлю на «Ливерпуль» не проиграет" и тотал больше 2.5 мяча».
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