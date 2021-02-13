«Ман Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (–1.5) за 2.04.

«Все давно сбились со счета, сколько матчей насчитывает победная серия «Манчестер Сити». Уже близко к двум десяткам. Но, уверен, игроки «Сити» помнят, кто нанес им последнее поражение на данный момент. Это был «Тоттенхэм». Случился тот матч еще в ноябре. 2:0 выиграла команда Моуринью благодаря голам Сона и Ло Сельсо. Вот «Вест Бромвич» — последняя команда, отнимавшая очки у «Манчестера». И это плохо закончилось для «Вест Брома» в ответной встрече — 0:5.



Сейчас «Сити» на ходу, выиграли у «Ливерпуля» — 4:1, потом вышли в четвертьфинал Кубка Англии, победив «Суонси» на выезде. А вот «Тоттенхэм» проиграл четыре из последних пяти встреч. Не думаю, что Моуринью доволен действиями команды. Пропустили три от «Ливерпуля», сейчас получили аж пять от «Эвертона» в Кубке Англии и вылетели. Ситуация не из приятных.



Знаем, как Моуринью умеет выстраивать оборону. Но не думаю, что у него это получится сделать на выезде против такого «Сити». Поставлю на победу хозяев с форой (–1,5). Результат матча первого круга к этому подталкивает. Команда Гвардиолы привыкла отдавать долги».