«Барселона» — «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч 23-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 23-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Алавес».
Ставка: победа «Барселоны» в 1-2 мяча за 2.05.
«Барселона» потратила много сил в проигранном кубковом матче в Севилье. А уже в этот вторник команде Рональда Кумана предстоит ключевая игра Лиги чемпионов против ПСЖ. С учетом того, что «Барса» уже проиграла Суперкубок Испании и имеет крайне низкие шансы добыть титул в чемпионате и Кубке Короля, для каталонцев логично сделать ставку на Лигу чемпионов.
Куман наверняка даст отдых ряду ключевых футболистов. Да и вообще травм у «Барселоны» сейчас слишком много. Поэтому не жду разгрома «Алавеса». Думаю, что «Барса» победит своего скромного соперника из Витории, но не с крупным счетом. Коэффициент на выигрыш каталонцев с разницей в один-два мяча – 2.05. Вполне достойно".
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