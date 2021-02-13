Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Барселона» — «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч 23-го тура Примеры

«Барселона» — «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч 23-го тура Примеры
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 23-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Алавес».

Ставка: победа «Барселоны» в 1-2 мяча за 2.05.

«Барселона» потратила много сил в проигранном кубковом матче в Севилье. А уже в этот вторник команде Рональда Кумана предстоит ключевая игра Лиги чемпионов против ПСЖ. С учетом того, что «Барса» уже проиграла Суперкубок Испании и имеет крайне низкие шансы добыть титул в чемпионате и Кубке Короля, для каталонцев логично сделать ставку на Лигу чемпионов.

Куман наверняка даст отдых ряду ключевых футболистов. Да и вообще травм у «Барселоны» сейчас слишком много. Поэтому не жду разгрома «Алавеса». Думаю, что «Барса» победит своего скромного соперника из Витории, но не с крупным счетом. Коэффициент на выигрыш каталонцев с разницей в один-два мяча – 2.05. Вполне достойно".

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021