«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Наполи» — «Ювентус».
Ставка: гол Роналду за 1.97.
«Вывеска очень интересная. И последние встречи были напряженные. «Наполи» выиграл в финале Кубка Италии, «Ювентус» ответил в Суперкубке. А в чемпионате в первом круге не смогли матч провести из-за вспышки коронавируса у неаполитанцев.
Но сейчас снова несколько игроков «Наполи» на карантине. Не будет ведущего защитника Кулибали. И это, как мне кажется, развяжет руки и ноги Роналду. В двух матчах без Кулибали за последнюю неделю «Наполи» дважды проиграл. Сначала «Дженоа» в чемпионате (1:2), а потом «Аталанте» в Кубке Италии (1:3). Понятно, насколько ценен сенегалец.
«Наполи» может найти резервы, но будет сложно. Не только Кулибали матч пропустит. Не будет Хюсая, Гулама, Маноласа. Защита очень сильно страдает. Еще и Мертенс на поле не появится. «Ювентус» — явный фаворит. Но я бы взял гол Роналду. Португалец в порядке. А кто его будет останавливать у «Наполи», не совсем понятно».
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