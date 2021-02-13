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Феликс Оже-Альясим — Аслан Карацев: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open 2021

Феликс Оже-Альясим — Аслан Карацев: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open 2021
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Экс-пятая ракетка мира комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч 1/8 финала Australian Open 2021 Феликс Оже-Альясим – Аслан Карацев.

Ставка: тотал больше 38.5 гейма за 1.83.

«Невероятный прорыв совершил Аслан Карацев. Он переиграл, вернее даже катком переехал маленького и несчастного Диего Шварцмана. Было даже жалко Диего. Полностью в матче доминировал Карацев. В общем, он сыграет с теннисистом из Канады, юным и талантливым игроком.

Оже-Альясим в предыдущем круге переиграл Шаповалова. Он был хорошо готов. Он в отличной форме, но еще в финалах не играл. Сейчас до финала еще далеко, а это значит, что он может хорошо сыграть.

Оба теннисиста талантливы. Карацев уже мощно отыграл и вряд ли от него можно ждать чего-то большего. Мы привыкли видеть, что после сенсации игроки обычно плохо выступают. Но мы не будем о грустном. Я предположу и подозреваю, что в этом матче будет сыграно больше 38,5 гейма. Все-таки Карацев хорош, он набрал обороты и может еще побороться».

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