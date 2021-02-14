«Реал Мадрид» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 23-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Валенсия».



Ставка: победа «Реала» в 1-2 мяча за 2.07.



«Меня нельзя заподозрить в симпатии к «Валенсии». Думаю, «Реал Мадрид» выиграет. Пусть в первом круге «Валенсия» и выдала против команды Зинедина Зидана лучший матч в сезоне, разгромив на «Месталье» мадридцев со счетом 4:1, но в этот раз ничего не предвещает такого исхода. В прошлый раз также мало что предвещало такой исход, но сейчас еще меньше шансов на повторение.



У «Валенсии» масса потерь в составе. Помимо того, что не сыграют Денис Черышев и Солер, так самое главное то, что есть громадные потери в центре обороны. Многие не сыграют из-за травм, поэтому в результате всех потерь в центре обороны мы увидим португальского новичка команды, который в Примере еще не провел ни одного матча. Для него это будет дебют. Наверное, Карим Бензема легко разделается с этим парнем.



У «Реала» также много потерь. Не сыграет Эден Азар, пропустят игру Серхио Рамос, Карвахаль, точно не будет Вальверде. Но, у Зидана, в отличие от его коллеги из «Валенсии», гораздо больше есть возможности для ротации состава. Сейчас, когда Мадрид проводит по одному матчу в неделю, поскольку выбыл из Кубка Испании, есть возможности подтянуть силы и сформировать достаточно мощный основной состав.



Не думаю, что «Реал» выиграет крупно, так как не первый раз замечаю, что в конце января и до середины февраля команда Зидана не очень хорошо выглядит. Мне кажется, что французский тренер специально подводит подготовку «Реала» так, чтобы к матчам плей-офф Лиги чемпионов команда была на пике формы.



До матча с «Аталантой» еще две недели. Сейчас Мадрид физически не так силен, есть и травмы. Мне кажется, разгрома здесь ждать не стоит. Пусть и есть какие-то реваншистские настроения после проигрыша в первом круге, но крупно «Реал» не сможет победить.



Думаю, «Реал» выиграет с разницей в 1 или 2 мяча, вероятнее, в 1 мяч. Если коэффициент на чистую победу «Реала» составляет 1.44, что больше подходит для экспресса, то победа «Реала» с разницей в 1 или 2 мяча оценивается уже в 2.07. Именно эту ставку на матч и выбираю».