«Лестер» — «Ливерпуль»: трансляция матча, смотреть онлайн, когда начало

13 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Начало — в 15:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу мерсисайдской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех хозяев оценён экспертами в 3.55. А ставки на ничью принимаются за 3.50.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лестер Сити» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.67, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 5.00.