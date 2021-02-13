Швеция — Россия: во сколько начало, где смотреть, какой канал покажет матч

13 февраля состоится матч третьего этапа Евротура Швеция — Россия. Начало — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

В ставках на матч Швеция — Россия подопечные Игоря Ларионова котируются с коэффициентом 2.80. Победу шведов эксперты оценивают в 2.40. Ничья в основное время идёт за 4.35.



Букмекеры уверены, что матч Евротура Швеция — Россия 13 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.58, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.28. Гол на первой минуте идёт за 12.50, гол в пустые ворота — за 4.00.

Итоговая победа сборной Швеции идёт за 1.85, успех России с учётом овертайма и буллитов доступен за 2.02. На гол Дамира Жафярова дают 3.00, на гол Василия Подколзина — 5.00.