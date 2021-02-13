«Наполи» — «Ювентус»: трансляция матча, смотреть онлайн, какой канал покажет
13 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус». Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
Букмекеры отдают предпочтение гостям: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 4.00. А ставки на ничью принимаются за 3.68.
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.
На «обе забьют» дают 1.76, на гол Криштиану Роналду — 1.97.
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