«Наполи» — «Ювентус»: трансляция матча, смотреть онлайн, какой канал покажет

13 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус». Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».



Букмекеры отдают предпочтение гостям: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 4.00. А ставки на ничью принимаются за 3.68.



Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.



На «обе забьют» дают 1.76, на гол Криштиану Роналду — 1.97.

«Наполи» — «Ювентус». Прогноз: Криштиану Роналду слишком хорош для команды Гаттузо В центре обороны «Наполи» беда. У Кулибали коронавирус, а Манолас снова получил травму.