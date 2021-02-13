«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию матча
13 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Начало — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех лондонцев оценён экспертами в 9.80. А ставки на ничью принимаются за 5.80.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ман Сити» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.03, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 5.00.
Рекомендуем вам
- 13 февраля 2021
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам