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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию матча

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию матча
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13 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Начало — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех лондонцев оценён экспертами в 9.80. А ставки на ничью принимаются за 5.80.

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ман Сити» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.03, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 5.00.

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