Новак Джокович — Милош Раонич: прогноз Павла Кириченко на матч Australian Open

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии между Новаком Джоковичем и Милошем Раоничем.

Ставка: тотал меньше 1.5 брейка в первом сете за 1.81.

«Новак Джокович одержал неоднозначную победу в предыдущем матче. Серб в ходе игры получил повреждение, которое сильно влияло на его теннис — как итог были проиграны два сета. Но далее в матче возникла пауза, после которой Джокович заиграл лучше и смог вымучить победу. Отдельный привет Тэйлору Фрицу, который нынче, видимо, способен переиграть Джоковича только если отнять у того ракетку. Но, справедливости ради стоит признать, что если бы не упомянутая пауза, связанная с покиданием болельщикам трибун, то, скорее всего, Новак закончил бы свой путь на турнире. Несмотря на повреждение Джокович прилично подавал, что важно в контексте предлагаемой ставки.



А подача Милоша Раонича вряд ли нуждается в лишнем представлении. Канадец добил в прошлом матче измотанного Фучовича, но пока венгру физическое состояние позволяло нормально бороться, тот, несмотря на регулярные подвисания, свою подачу проиграл всего один раз за первые два сета. Это напоминание о приеме Раонича.



В личных встречах подавляющее большинство сетов с 1 брейком. Считаю, букмекер дал необоснованно высокие коэффициенты на выбор меньше 1.5 брейка в сетах».