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«Интер» — «Лацио»: прогноз Максима Калиниченко на матч 22-го тура Серии А

«Интер» — «Лацио»: прогноз Максима Калиниченко на матч 22-го тура Серии А
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Интер» — «Лацио».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.97.

«Интер» ведет борьбу за скудетто с «Миланом». Смог подобраться к географическому соседу вплотную в таблице. Однако опередить у команды Конте подопечных Пиоли все никак не получается. «Милан» постоянно опережает «Интер» на пару очков.

В гости к миланскому клубу в этом туре приезжает «Лацио», который за чемпионство, конечно, пока не борется. Но он пытается претендовать на место в ЛЧ в следующем сезоне. Пока у «Лацио» это выходит с переменным успехом. «Рома» и «Ювентус» опережают его и занимают четвертое и третье место. Хотя «Рома» начала давать трещины. Сейчас у двух римских клубов уже одинаковое количество очков. «Лацио» идет пятым только из-за разницы забитых голов.

Даже исходя из позиций соперников в таблице, между «Интером» и «Лацио» будет очень интересное противостояние. Так еще и тренеры окрашивают данную игру — Конте против Индзаги. Команды обе мне симпатичны. У «Интера», на мой взгляд, чуть больше возможностей. Но «Лацио» в этой игре не выглядит мальчиком для битья. Сам он способен нанести поражение почти любой команде в Серии А.

У римлян этой игре будет небольшое преимущество. Они будут выходить на поле более свежими. Миланцы уже две недели чередуют игры в Серии А и в полуфинале Кубка Италии. Там они на днях в ответном матче встречались с «Ювентусом» и сыграли с ним нулевую ничью. В итоге «Интер» вылетел из турнира по сумме двух игр. Это может как дать дополнительную мотивацию подопечным Конте для победы в этом туре, так сильнее дестабилизировать их. Как именно сыграет «Интер» в этом матче – трудно прогнозировать.

«Лацио» же вышел на серию побед. Если брать только Серию А, то там римляне выигрывают уже шесть матчей подряд. Обменялись они с «Аталантой» поражениями недавно. Римляне как раз оказались сильнее в чемпионате, а бергамаски – в Кубке. В любом случае, «Лацио» сейчас набрал ход. Возможно, он даст бой «Интеру».

В этой встрече нас ждет яркий и атакующий футбол. Обе команды любят и умеют забивать. Победителя этого матча я гадать не будут. Считаю, шансы у них почти одинаковые. Предложу поставить с котировкой 1.97 на то, что оба клуба забьют, а тотал голов будет больше 2.5".1.

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