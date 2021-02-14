«Реал» — «Валенсия»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Валенсия».



Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.32.



«Валенсия» переживает не самые лучшие времена в этом сезоне. Она не может подняться выше середины, а ниже девятого места сейчас большая плотность команд в Ла Лиге. «Валенсия» поэтому иногда идет очень близко к зоне вылета, что, конечно, очень непривычно. Непростые сейчас отношения руководства команды с болельщиками этого клуба.



Сейчас «Валенсия» начала время от времени побеждать. Но стабильности в игре «летучих мышей» все еще нет. За последние матчи они чередовали победы, ничьи и поражения. Причем, преимущественно, «Валенсия» обыгрывает команды из нижней части таблицы, играет вничью с равными коллективами и уступает сильным клубам.



Тяжело будет «Валенсии» с «Реалом». Тут все очевидно. Мадридцы давно уже ведут погоню за лидирующим «Атлетико». Недавно к этой погоне присоединилась «Барселона». Опережают друг друга по очереди «сливочные» и «сине-гранатовые». А «Атлетико» почти не сдает позиции. Вот недавно он только сыграл вничью. Но отставание у него от «Реала» и «Барселоны» все равно значительное. Плюс есть игра в запасе у команды Симеоне.



С одной стороны, «Реал» сейчас себе не может позволить потерю очков. Особенно в игре с командой, которая не представляет большой опасности и идет ниже середины таблицы. Однако сейчас команда Зидана тоже, конечно, не та, к которой мы привыкли. Есть проблемы у нее с составом. Я думаю, легкой прогулки в игре с «Валенсией» у «Реала» точно не будет. Всех соперников подряд он на данный момент не способен разрывать.



Думаю, борьба будет упорной. Часто эти соперники показывают яркий футбол. Склоняюсь к тому, что «Реал» выиграет. Но также считаю, что много мячей они точно друг другу забьют. В общем, моя ставка – победа «Реала» и тотал голов меньше 3.5. Заключить пари на такой вариант можно с коэффициентом 2.32".