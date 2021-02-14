«Интер» — «Лацио»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Италии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Италии «Интер» — «Лацио».

Ставка: гол Иммобиле за 2.25, победа «Интера» с форой (-1) за 2.41.

«Миланский клуб сосредоточен теперь исключительно на Серии А. Ни Лига чемпионов, которая ждёт римлян, да ещё в образе безжалостной «Баварии», ни Кубок Италии больше неактуальны для Конте. Он теперь сосредоточен на скудето и на гонке за земляками в красно-чёрном. Из всех остальных турниров нерадзурри уже вылетели, чемпионат — единственный шанс спасти сезон.

«Лацио» пока вне зоны ЛЧ на будущий сезон и поэтому будет активно драться за место в заветной четвёрке. Но класс и мотивация у «Интера» повыше. «Интер» выиграет. Хотя Чиро Иммобиле, думаю, всё же сумеет забить".