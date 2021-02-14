ЧМ-2021 по биатлону: расписание на сегодня, во сколько смотреть, на каком канале

С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) проходит чемпионат мира по биатлону. В прямом эфире гонки покажет телеканал «Матч ТВ».



Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения

Расписание соревнований



14 февраля

15:15. Гонка преследования, мужчины.

17:30. Гонка преследования, женщины.



16 февраля

14:05. Индивидуальная гонка, женщины.



17 февраля

16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.



18 февраля

17:15. Супермикст.



20 февраля

13:45. Эстафета, женщины.

17:00. Эстафета, мужчины.



21 февраля

14:30. Масс-старт, женщины.

17:15. Масс-старт, мужчины.



Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.



Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.