Биатлон, ЧМ-2021: смотреть онлайн, прямая трансляция гонок, где покажут

С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) проходит чемпионат мира по биатлону. В прямом эфире гонки покажет телеканал «Матч ТВ».
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения
Расписание соревнований
14 февраля
15:15. Гонка преследования, мужчины.
17:30. Гонка преследования, женщины.
16 февраля
14:05. Индивидуальная гонка, женщины.
17 февраля
16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.
18 февраля
17:15. Супермикст.
20 февраля
13:45. Эстафета, женщины.
17:00. Эстафета, мужчины.
21 февраля
14:30. Масс-старт, женщины.
17:15. Масс-старт, мужчины.
Состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.
Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.
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