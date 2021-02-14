Россия — Чехия: во сколько начало, где покажут, на каком канале смотреть онлайн

14 февраля состоится матч третьего этапа Евротура Россия — Чехия. Встреча начнётся в 14:00 мск, в прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

В ставках на матч Россия — Чехия подопечные Игоря Ларионова котируются с коэффициентом 2.17. Победу чехов эксперты оценивают в 3.00. Ничья в основное время идёт за 4.10.



Букмекеры уверены, что матч Евротура Россия — Чехия 14 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.61, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.28. Гол на первой минуте идёт за 12.50, гол в пустые ворота — за 4.00.

Итоговая победа сборной России идёт за 1.68, успех Чехии с учётом овертайма и буллитов доступен за 2.26. Гол Максима Грошева доступен за 5.00, гол Дамира Жафярова — за 3.00.