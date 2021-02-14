«Интер» — «Лацио»: во сколько начало, где покажут, на каком канале смотреть трансляцию
14 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Лацио». Начало матча — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры в прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех «Лацио» оценён букмекерами коэффициентом 4.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Интер» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.
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