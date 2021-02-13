Арина Соболенко — Серена Уильямс: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч 1/8 финала Australian Open 2021 Арина Соболенко Серена Уильямс.

Ставка: победа Соболенко за 1.84.

«Еще один невероятный матч. Честно говоря, поставила бы на Арину Соболенко. На мой взгляд, она показывает более цельный теннис. По манере игры девушки похожи. У обеих мощнейшие подачи, обе играют в силовой манере. Но Соболенко моложе, ей будет проще в физическом плане. К тому же Соболенко лучше прибита. Она играет много матчей, удары все отработаны в боевой обстановке. Серена же играет крайне мало, концентрируется на «мэйджорах». И в каждом матче видим большое количество ошибок, даже когда ей противостоят не самые сильные соперницы.



Соболенко в форме, отлично себя чувствует. А у Серены были большие проблемы уже с Настей Потаповой. Если бы россиянке хватило опыта, она могла бы как минимум первый сет забрать. И даже Потапова достаточно уверенно себя чувствовала в перестрелках с Уильямс, что уж говорить о Соболенко, которая бьет гораздо мощнее.



Прогнозирую победу девушки из Белоруссии».