Арина Соболенко — Серена Уильямс: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч 1/8 финала Australian Open 2021 Арина Соболенко Серена Уильямс.
Ставка: победа Соболенко за 1.84.
«Еще один невероятный матч. Честно говоря, поставила бы на Арину Соболенко. На мой взгляд, она показывает более цельный теннис. По манере игры девушки похожи. У обеих мощнейшие подачи, обе играют в силовой манере. Но Соболенко моложе, ей будет проще в физическом плане. К тому же Соболенко лучше прибита. Она играет много матчей, удары все отработаны в боевой обстановке. Серена же играет крайне мало, концентрируется на «мэйджорах». И в каждом матче видим большое количество ошибок, даже когда ей противостоят не самые сильные соперницы.
Соболенко в форме, отлично себя чувствует. А у Серены были большие проблемы уже с Настей Потаповой. Если бы россиянке хватило опыта, она могла бы как минимум первый сет забрать. И даже Потапова достаточно уверенно себя чувствовала в перестрелках с Уильямс, что уж говорить о Соболенко, которая бьет гораздо мощнее.
Прогнозирую победу девушки из Белоруссии».
- 13 февраля 2021
-
23:43
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15