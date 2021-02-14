Россия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч Евротура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Шведских хоккейных игр Россия — Чехия.



Ставка: победа Чехии за 2.85.



«Вообще, такого тумана вокруг фигуры главного тренера сборной мы не видели давно. Точнее, не видели никогда. Это у них, там, во всяких Швециях и Финляндиях, тренеры в сборную назначаются на строго определенный срок. И не снимаются ни за какие пролеты хоть на Евротурах, хоть на Олимпиаде. И не работают ни дня после завершения контракта, даже если к этому завершению весь обвешан золотом чемпионатов мира и Олимпиад, как новогодняя елка. А еще им, в их Швециях-Финляндиях, хоть убейте, не понять, как национальная сборная может быть придатком к клубу, этаким бесплатным приложением и общественной нагрузкой. А у нас так было добрых полвека (и неплохо, знаете ли, было), когда сборную СССР давали в нагрузку главному тренеру ЦСКА. И непонятно одно: если так хорошо было тогда, то почему не получается сейчас?



Хотя ответ лежит на поверхности. И это не изменения в системе, поскольку уже при этих изменениях добивался успеха, например, Олег Знарок. Просто нынешний базовый клуб сборной хочет объять необъятное и впихнуть невпихуемое. А именно: хочет тренера-гения, но чтобы был всегда построен, ходил в колонну по три, и выполнял все требования вышестоящего руководства. А так, знаете ли, не бывает. Потому что тренер-гений – это всегда деспот и тиран, он умеет ходить по головам и не терпит советов со стороны. А какой гений сейчас удержится, если не будет их терпеть? Вот и Брагин не удержался, точнее, сейчас известно, что вроде как не удержится, но уже после чемпионата мира.



На самом деле, все должно стать ясным и понятным на последнем этапе Евротура, Чешских играх. Кто повезет туда сборную, тот и станет ее танцевать на чемпионате мира. Тогда окончательно разберемся и сделаем все необходимые выводы. А пока в качестве прогноза усомнимся в победе наших пацанов. Не потому, что они плохо играют, ничуть нет! Просто наша сборная и так оторвалась от остальных участников Евротура, как Айртон Сенна от пелотона, пока не убился. Надо, как говорится, и честь знать. И преимущество над чехами по статистике личных встреч у нас, знаете ли, двукратное, а два предыдущих «междусобойчика» в этом сезоне мы уже выиграли. Так что, пришла пора немного проиграть. Поэтому чехи победят, как бы нам это ни было противно, с минимальным счетом, но в основное время».