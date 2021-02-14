«Реал» — «Валенсия»: прогноз Егора Титова на матч 23-го тура чемпионата Испании в Мадриде

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Валенсия».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.25.

«Не раз говорил, что от «Валенсии» осталось одно название. Команда значительно ближе к зоне вылета, чем к еврокубкам. Всего в трех очках от 18-го места валенсийцы. И, честно говоря, я не удивлюсь, если по итогам сезона «Валенсия» вылетит. Состав не на вылет, но в нем стройности нет, некоторые позиции очень слабые, туда выпускают молодежь. Какие-то эксперименты идут, лидеры не показывают стабильно хорошей игры.



До сих пор удивляюсь, как «Валенсия» в первом круге обыграла «Реал» — 4:1. Та победа, наверное, единственное позитивное событие для «Валенсии» в этом сезоне. Там три пенальти, правда, было. Но они были, так что разницы нет, как именно «Валенсия» забивала.



«Реал» не забыл ту неудачу, я в этом даже не сомневаюсь. Он постарается выиграть, причем убедительно. Конечно, снова лазарет «Реала» полон. Опять не может играть Азар, нет Рамоса. Но состав все же достаточно мощный. Главное — Бензема на месте, Винисиус разыгрался и центр поля в полном порядке.



Поставлю на победу хозяев минимум в два мяча».