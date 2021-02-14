«Интер» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на матч 22-го тура итальянской Серии А в Милане

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Интер» — «Лацио».

Ставка: гол Иммобиле за 2.70.

«Честно говоря, сложный матч для прогноза. «Интер» сейчас не выглядит командой, которая играет с запасом, готова побеждать всех подряд. Только что вылетели из Кубка Италии, уступив по сумме двух матчей «Ювентусу». Мне кажется, это ударило по команде, психологически сложно будет настроиться после этого.



«Лацио» как будто все время сидит в засаде, изредка оттуда выглядывая. Наверное, такое ощущение складывается из-за того, что многие игроки подолгу отсутствовали. Ковид бил по команде. Какое-то время не играл и Чиро Иммобиле, лидер команды, невероятный бомбардир. В этом матче он на поле обязательно появится. Сейчас он ведет погоню в бомбардирской гонке за Роналду. Между ними два мяча, и Криштиану «Наполи» уже не забил. Есть шанс приблизиться.



«Интер» дома будет играть довольно активно, поэтому у «Лацио» будет появляться пространство для контратак. Не так давно римляне показали, как могут его использовать. В гостях была обыграна «Аталанта». Сейчас ожидаю, что «Лацио» будет здорово выбегать, и у Иммобиле будут моменты. Хочу поставить на его гол. Нельзя забывать, что он и пенальти исполняет, и некоторые штрафные. Оборона «Интера» сама по себе неплоха, но в статике. Если «Лацио» будет быстро переходить центр, то моменты будут возникать частенько».