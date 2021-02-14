Россия — Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Евротура 14 февраля

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Евротура Россия — Чехия.
Ставка: победа Чехии за 2.92.
«Нынешний состав Чехии показывает хороший уровень игры, и я считаю, что ему по силам обыграть российскую сборную. У Чехии есть отличные вратари и опытная линия обороны. Хорошо действуют игроки атаки, у них получаются качественные комбинации в чужой зоне, а также в большинстве Чехия играет очень здорово — и за счёт этого я считаю её фаворитом.
Правда, Россия играет очень организованно, действует тактически грамотно, игроки бросаются под шайбу и делают всё, чтобы не пропустить в свои ворота. Также в составе россиян есть несколько нападающих, которые могут убежать от защитников, и, например, в матче против Финляндии третья шайба в этом плане была показательной. Владимир Бутузов реализовал выход один на один с вратарём, а передачу ему отдал Николай Коваленко, за которого я очень рад, потому что его отец играл у меня в команде. Я наблюдаю за игрой Коваленко последние пару лет, а его папа, Андрей Коваленко, был лучшим игроком, с которым мне приходилось работать. Я его очень уважаю и очень за него рад, что его сын так хорошо играет.
Состав у Чехии примерно такой же по уровню, какой был на предыдущих этапах Евротура. Сейчас, конечно, нет в составе Яна Коваржа, а также нет игроков КХЛ. Но всё равно я считаю этот состав качественным и думаю, что ему по силам добиться победы в основное время. С другой стороны, болельщики России могут порадоваться, ведь когда я ставлю против неё, то она обязательно побеждает».
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