«Вест Бромвич» — «МЮ»: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию

14 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед». Начало матча — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу манкунианской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех хозяев оценён экспертами в 9.60. А ставки на ничью принимаются за 5.70.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.78. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.95, пенальти идёт за 2.30.