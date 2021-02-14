Швеция – Финляндия: прогноз Максима Лебедева на матч Евротура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Шведских хоккейных игр Швеция – Финляндия.
Ставка: победа Швеции за 2.27.
«Безжалостно раскритикованная мною в предыдущих прогнозах сборная Финляндии за два предыдущих матча прилично сыграла в общей сложности период из шести – последнюю треть заключительного периода матча с нами и две трети того же самого третьего периода в матче с чехами. Но даже этого финнам хватило на то, чтобы одержать плановую победу на этапе Евротура (а больше одной победы у них пока не выходит) и набрать два очка. Как сказал комментировавший матч Леонид Вайсфельд, «план по валу выполнен, можно собираться домой».
Если продлить финскую тенденцию на третий матч, то в нем хоккеисты Суоми должны прилично провести весь третий период. Хватит этого против шведов или нет? Я мог бы ответить на этот вопрос утвердительно в том случае, проводись нынешний этап Евротура где-нибудь в другом месте. Но проходит в Швеции, матч этот для шведов чрезвычайно принципиален (как, впрочем, и для финнов), поэтому решающим, на мой взгляд, должен стать не третий период, а два предыдущих, в которых финны играют в какую-то пародию на хоккей, при этом жутко мучаясь самим пребыванием на матче и необходимостью периодически выходить на лед.
Поэтому и выходит, что шведы должны победить в родных стенах, причем победить героически. Так, как не получилось накануне у чехов, когда финны сравняли счет. А вот шведы смогут. Записывайте: финны отыграются в третьем периоде то ли с «минус 2», то ли вовсе с «минус 3», но решающую и победную шайбу забьют все-таки шведы, причем в основное время».
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