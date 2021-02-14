«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: результат матча, как сыграли, какой счёт, кто забил

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся центральный матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась разгромной победой «горожан» со счётом 3:0.
Счёт 23-й минуте матча открыл полузащитник хозяев Родриго Эрнандес, реализовав пенальти.
На 50-й минуте хозяева увеличили своё преимущество — полузащитник Илкай Гюндоган, находясь в чужой штрафной, получил тонкую передачу от Рахима Стерлинга и, пробив низом в ближний угол, переиграл Уго Льориса.
На 66-й минуте вратарь «горожан» Эдерсон Мораес от ворот выбил мяч к чужой штрафной, где полузащитник Илкай Гюндоган оставил в дураках защитника «шпор» Давинсона Санчеса и уверенно пробил низом мимо Льориса в угол ворот.
Поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1320 рублей. Успех лондонцев оценивался в 9.80. А ставки на ничью принимались за 5.80.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.62, пенальти — за 2.40, а победа «Манчестер Сити» всухую — за 2.45.
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